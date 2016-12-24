Бизнесу Мордовии расскажут о получении и реализации государственных грантов

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Саранске организован семинар «Президентский фонд культурных инициатив: механизм получения грантов».
Руководитель регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Саранске – Ксения Вотякова – подробно расскажет, как реализовать свою социокультурную идею и получить грант до 20 млн. рублей.
Участники получат ответы на следующие вопросы:
- Как правильно оформить заявку на грант?
- На что можно потратить средства?
- Какие тематические направления поддерживаются фондом?
- В чем особенности социокультурного проектирования и как бизнес может использовать эти возможности в свою пользу?
- Как выстроить логику проекта, составить календарный план и бюджет?
- Какую поддержку окажет региональный проектный офис?
Бесплатный семинар состоится 20 июня в 10:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Московская, 14 (2 этаж).
Для участия необходима обязательная регистрация. Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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