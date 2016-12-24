Ректор МГУ им. Н.П.Огарева рассказал об особенностях приемной кампании-2025

20 июня — старт приемной кампании в вузы по всей стране. На пресс-конференции, посвященной этой теме, ректор Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева Дмитрий Глушко рассказал об особенностях поступления в этом году, новых возможностях для абитуриентов и главных преимуществах вуза.



- Каких новшеств ожидать абитуриентам 2025 года?

- Приемная кампания-2025 года пройдет в соответствии с новым порядком приема в вузы, который был принят в ноябре 2024 года. Изменений множество и в течение 2024−2025 учебного года мы о них постоянно рассказывали на встречах с абитуриентами и их родителями.

Ключевое новшество в том, что для зачисления теперь абитуриенту нужно будет предоставить в вуз согласие на зачисление вместо оригинала документа об образовании. Оно равноценно оригиналу документа об образовании и подается на вуз в целом, то есть абитуриент соглашается на зачисление в данный вуз в соответствии с приоритетами, указанными в заявлении. Подать его можно будет либо лично, либо через Госуслуги.

Списки подавших документы, которые публикуются с 20 июня, теперь будут обезличены (уникальный номер с Госуслуг вместо ФИО и СНИЛС), изменилась форма (аналогично конкурсным спискам). Кроме того, списки подавших документы и конкурсные списки теперь будут публиковаться на Госуслугах.

Существенно возросли возможности использования портала Госуслуг для абитуриентов. Теперь, используя этот сервис, можно подать документы не только на программы бакалавриата и специалитета, но и в магистратуру, аспирантуру, на программы СПО. Абитуриент может практически в режиме онлайн мониторить изменения в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, заключать договор об оказании платных образовательных услуг, не выходя из дома.

Кстати, в этом году абитуриенты, имеющие СПО, в последний раз смогут поступить в вуз по результатам экзаменов, а не ЕГЭ. С 2026 года такое право будет только при соблюдении профильности образования.

- Появились ли в этом году новшества в поступлении по целевой квоте?

- До начала приемной кампании заказчики целевого обучения разместили на платформе «Работа в России» более 300 своих предложений о целевом обучении для наших абитуриентов. По ряду предложений дополнительная стипендия от заказчика превышает 10 000 рублей.

Теперь их задача ознакомиться с ними, выбрать то, что наиболее соответствует их ожиданиям и в заявлении о приеме на места в пределах целевой квоты указать номер предложения о заключении договоров о целевом обучении, размещенного на платформе «Работа в России». Зачисление целевиков осуществляется на приоритетном этапе зачисления 2 августа.

Кроме того, вводится понятие целевых баллов за индивидуальные достижения. 5 баллов абитуриенты смогут получить за участие в проводимых заказчиком целевого обучения профориентационных мероприятиях, которые учитываются при приеме на места в пределах целевой квоты в дополнение к основным баллам за индивидуальные достижения.

- Что нового в поступлении на платное обучение?

- С этого года впервые введено ограничение мест на платный прием во всех вузах, поэтому:

- здесь тоже возможен конкурс, поэтому внимательно следите за соблюдением обязательных условий (заключение договора об оказании платных образовательных услуг; информирование вуза о необходимости зачисления на конкретную программу);

- зачисление платников будет проходить одним приказом, например, бакалавры и специалисты — 28 августа, магистры — 5 сентября.

- Как будет проходить процедура зачисления?

- Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится традиционно с 20 июня по 25 июля (для тех, кто поступает по ЕГЭ), а вот зачисление пройдет на основании представленных согласий на зачисление (НЕ оригиналов документа об образовании) в следующие сроки:

- приоритетный этап (отдельная, особая, целевая квоты): 2−3 августа

- основной этап (общий конкурс): 6−7 августа

- дополнительный этап: 10−11 августа

В период с 12 по 29 августа в вузах возможен дополнительный прием.

- Сколько бюджетных мест выделено?

- На 2025−2026 учебный год университет получил 2 941 бюджетное место по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры и СПО, что на 159 мест больше, чем в прошлом году.

Если рассматривать только программы бакалавриата и специалитета, то по ним выделено 1 984 бюджетных места, что на 120 мест больше, чем в 2024 году.

У нас произошел рост количества бюджетных мест произошел по таким направлениям подготовки и специальностям как Оптотехника — 17 мест (0 в 2024 году), История — 24 места (0 в 2024 году), Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств — 22 места (0 в 2024 году) по бакалавриату и 14 мест (0 в 2024 году и ранее) по магистратуре, Строительство — 46 мест (22 места в 2024 году), Педагогическое образование — 97 мест (75 в 2024 году). Также увеличилось количество мест по экономическим направлениям, медицинским специальностям.

Из выделенных 1 984 мест по программам бакалавриата и специалитета на 1301 (65,6%) бюджетное место требуется математика (профиль); на 1007 (50,8%) — химия; на 747 (37,7) — физика.

- Кто может претендовать на поступление по отдельной квоте?

- Отдельная квота предназначена для поступления участников СВО, их детей, участников боевых действий на территории иностранных государств и некоторых иных категорий граждан. В этом году в нашем вузе практически по всем программам бакалавриата и специалитета выделено 20% от числа бюджетных мест на отдельную квоту, что в общей сложности составило 399 мест.

Поступить без вступительных испытаний на бесплатное обучение могут Герои Российской Федерации, лица, награжденных тремя орденами Мужества; дети погибших или получивших увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на территориях иностранных государств) либо удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества; дети медиков, погибших от Covid-19, при поступлении на медицинские и фармацевтические специальности. Остальные категории поступают по вузовским экзаменам, независимо от наличия или отсутствия у них результатов ЕГЭ.

Отмечу, с 2025 года поступающие на места в пределах отдельной квоты смогут сдавать внутренние вступительные испытания, в том числе и на места общего конкурса. Ранее они учитывались только на местах отдельной квоты.

Особая квота — инвалиды, сироты, ветераны боевых действий — 10% от числа бюджетных мест.

- Актуальна ли программа поддержки высокобалльников Лидер+ для поступающих в этом году? Какие она показывает результаты?

- Да, впервые в 2024 году университет ввел бонусную систему поддержки высокобалльников, предлагая им наставничество и различные наборы льгот, услуг и преференций на сумму до 100 тысяч рублей в год. Участниками программы стали 132 человека, которые показали высокие результаты сдачи ЕГЭ и демо-экзамена.

В первую очередь, программа направлена на поддержку студентов приоритетных для нас специальностей: «Фундаментальная и прикладная химия», «Фармация», «Химическая технология», «Биотехнология и ряд других» (от 75 баллов по ЕГЭ). Для остальных специальностей планка начинается с 85 баллов.

Отмечу также, что участвовать в бонусной системе могут и выпускники СПО, которые успешно сдали демо-экзамен и предоставили соответствующий сертификат.

- На какие перспективные специальности стоит обратить внимание?

- Приоритетными для вуза являются программы по подготовке специалистов для биотехнологического кластера (Биотехнология, Фармация, Фундаментальная и прикладная химия, Химическая технология, Биоинженерия и биоинформатика), информационные технологии и искусственный интеллект (Программная инженерия, Прикладная математика и информатика, Фундаментальная информатика и ИТ, Информатика и вычислительная техника), а также инженерные специальности (Фотоника и оптотехника, Оптотехника, Электроника и наноэлектроника, Радиоэлектронные системы и комплексы).

В этом году мы запустили 5 программ с двумя квалификациями, завершив обучение по которым у выпускника в дипломе будет указано освоение сразу двух образовательных программ. Это направления подготовки География (+ Государственное и муниципальное управление), История (+ Туризм), Биология (+ Педагогическое образование); специальности Фармация и Экономическая безопасность, которые объединены с Правоохранительной деятельностью.

Для поступающих на базе СПО предусмотрена возможность ускорения сроков обучения после поступления.

В магистратуре — это новые программы Фотоника, Физические основы кабельного производства, Спортивный менеджмент, Исламская экономика и финансы, Статистика. Интеллектуальный анализ и управление данными.

- Расскажите подробнее о возможности учиться в военно-учебном центре?

- В нашем университете в 2023 году открылся военный учебный центр. Сделан ремонт 15 учебных и методических аудиторий площадью тысяча квадратных метров в учебном корпусе № 17, обновлена мебель и внутреннее оснащение аудиторий.

Пройти обучение по программам военной подготовки могут студенты очной формы обучения, начиная со второго курса. Обучение ведется по нескольким военно-учетным специальностям:

солдаты и сержанты запаса мотострелковых войск; лечебное дело в наземных войсках; служба защиты государственной тайны.

Состоялось уже два набора обучающихся, в этом году состоится первый выпуск. Ребята поступают в ВУЦ на конкурсной основе, начиная со второго курса. После окончания университета молодым людям присваивается воинское звание, они будут отправлены в запас.