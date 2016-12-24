В Краснослободском районе работы по рекультивации свалки выходят на финишную прямую

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По информации Минлесхоза РМ, в настоящее время на объекте уже законсервированы свалочные массы, продолжаются работы по устройству откосов полигона. Также производится монтаж оборудования необходимого для функционирования очистных сооружений. Готовность объекта составляет 70%.
Свалка твердых бытовых отходов будет представлять собой насыпной холм. Наблюдательные скважины позволят осуществлять постоянный контроль показателей, а сточные воды из свалочной массы будут подаваться по трубам в очистные сооружения.
Всего здесь «утрамбуют» более 60 000 кубометров отходов на 3,5 гектарах земли, почти на четырех гектарах проведут озеленение. Финалом рекультивации является биологический этап, в ходе которого проводят работы по восстановлению плодородия земель.
Работы ведутся по региональному проекту «Чистая страна».
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