В Краснослободском районе работы по рекультивации свалки выходят на финишную прямую

По информации Минлесхоза РМ, в настоящее время на объекте уже законсервированы свалочные массы, продолжаются работы по устройству откосов полигона. Также производится монтаж оборудования необходимого для функционирования очистных сооружений. Готовность объекта составляет 70%.

Свалка твердых бытовых отходов будет представлять собой насыпной холм. Наблюдательные скважины позволят осуществлять постоянный контроль показателей, а сточные воды из свалочной массы будут подаваться по трубам в очистные сооружения.

Всего здесь «утрамбуют» более 60 000 кубометров отходов на 3,5 гектарах земли, почти на четырех гектарах проведут озеленение. Финалом рекультивации является биологический этап, в ходе которого проводят работы по восстановлению плодородия земель.

Работы ведутся по региональному проекту «Чистая страна».