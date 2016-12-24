В Мордовии банковские служащие помогли жертве мошенников сохранить 1 миллион рублей

В Ковылкинском районе республики 61-летняя педагог дополнительного образования едва не лишилась всех сбережений. Телефонные аферисты смогли выманить у нее более 300 тысяч рублей, но бдительные работники отделения банка предотвратили потерю еще большей суммы денежных средств.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей позвонила некая работница финансового учреждения. Она убедила жительницу Мордовии, что мошенники получили доступ к ее банковским накоплениям, поэтому рекомендовала «укрыть» все деньги на безопасных счетах.

Женщина обналичила более 1 миллиона рублей и направилась к платежному терминалу в офис одного из банков. При этом она оставалась на связи со злоумышленниками.

Работники учреждения заметили, что у посетительницы в руках крупная сумма наличных, а сама она не прерывает общение по телефону. Банковские служащие поинтересовались у женщины – обдуманно ли она переводит деньги? Потерпевшая от помощи отказалась и продолжила выполнение операции. В результате она перечислила мошенникам 343 тысячи рублей.

Оставшуюся сумму помогли сохранить сотрудники банка, заблокировав денежный перевод, так как посчитали операцию подозрительной. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой преступной схемы и обратилась в полицию.