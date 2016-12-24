В Мордовии двое 18-летних парней погибли в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 17 июня в Ромодановском районе в 16.52 на автодороге «Саранск — Сурское — Ульяновск», где ведутся ремонтные работы, 54-летний водитель автомашины «КАМАЗ», по предварительным данным, не учел дистанцию до впереди стоящего транспортного средства и совершил наезд на остановившуюся автомашину «Мицубиси Лансер».

Грузовик буквально смял легковушку. В результате 18-летний водитель «Мицубиси Лансер» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков. 18-летний пассажир иномарки на скорой был доставлен в больницу, где от полученных травм также скончался.