В Мордовии эксперт госучреждения выслушал приговор суда за «ветеринарную» взятку

В столице Мордовии суд определил меру наказания 55-летнему ветеринарному врачу за получение взяток от коммерческой структуры.

По данным следствия, в период с февраля 2021 года по март 2023 года эксперт отдела государственного ветеринарного контроля госучреждения получил от менеджера коммерческой организации взятку в размере 49,5 тыс. рублей. Деньги эксперту передавались за оформление соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую мясную продукцию без ее фактического осмотра и проведения иных обязательных проверочных мероприятий.

При этом коррупционное «вознаграждение» поступала на банковскую карту работника госучреждения. В ходе следствия он признал свою вину.

По информации прокуратуры РМ, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил мужчину к штрафу в 600 тысяч рублей и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля.

В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на гараж и легковой автомобиль фигуранта.