В Мордовии эксперт госучреждения выслушал приговор суда за «ветеринарную» взятку

«Мордовия – за органическую продукцию и здоровое питание!»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В столице Мордовии суд определил меру наказания 55-летнему ветеринарному врачу за получение взяток от коммерческой структуры.
По данным следствия, в период с февраля 2021 года по март 2023 года эксперт отдела государственного ветеринарного контроля госучреждения получил от менеджера коммерческой организации взятку в размере 49,5 тыс. рублей. Деньги эксперту передавались за оформление соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую мясную продукцию без ее фактического осмотра и проведения иных обязательных проверочных мероприятий.
При этом коррупционное «вознаграждение» поступала на банковскую карту работника госучреждения. В ходе следствия он признал свою вину.
По информации прокуратуры РМ, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил мужчину к штрафу в 600 тысяч рублей и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля.
В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на гараж и легковой автомобиль фигуранта.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»