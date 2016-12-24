В Саранске вручили награды победителям соревновательного турнира работающей молодежи «МолоТ»

10 июня на территории парка Ленинского района Саранска состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа общественного проекта ПФО для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд). Команда победителей регионального этапа будет защищать честь региона на окружном финале в Перми в августе этого года.

Награждение победителей прошло по 11 соревновательным направлениям: спортивное ориентирование, спортивная игра «Городки», семейная эстафета, профориентационный конкурс, интеллектуальный квиз, настольный теннис, бег-эстафета, шахматы, комбинированный марш-бросок «Гонка Героев», мини-футбол и волейбол.

Победители и призеры регионального этапа:

Спортивное ориентирование:

1 место – команда предприятия МОРДОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Т ПЛЮС»

2 место – команда предприятия РМ РЕЙЛ.

Игра «Городки»:

1 место – ЗУБЕНКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - «МОРДОВЭНЕРГО»

2 место – ВОЛКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИБ ФКП «САРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

3 место – ШТЫРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ПАО «СЗ «САРАНСКИЙ ДСК».

Семейная эстафета:

1 место – команда предприятия ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - «МОРДОВЭНЕРГО»

2 место – команда предприятия МОРДОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Т ПЛЮС»

3 место – команда предприятия РМ РЕЙЛ.

Профориентационный конкурс:

1 место - СУКОНКИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДИРЕКЦИИ ПО КОММУНИКАЦИЯМ ООО УК РМ РЕЙЛ

2 место - ЗАХАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»

3 место – МИРОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ООО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ».

Турнир по волейболу:

1 место - команда предприятия АО «МОРДОВЦЕМЕНТ»

2 место - команда предприятия ПАО «КЭМЗ»

3 место - команда предприятия РМ РЕЙЛ.

Интеллектуальный квиз:

1 место - команда предприятия РМ РЕЙЛ;

2 место - команда предприятия ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»

3 место - команда предприятия ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - «МОРДОВЭНЕРГО».

Турнир по шахматам:

1 место - КУЗОВАТКИН ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ ООО «ДРУЖБА»

2 место - ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ ПАО «КЭМЗ»

3 место - СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ АО «МОРДОВЦЕМЕНТ».

Турнир по настольному теннису:

1 место - КОРОВИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - «МОРДОВЭНЕРГО»

2 место - НИЯЗОВА АННА ЮРЬЕВНА, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПАО «КЭМЗ»

3 место - БЕЗБОРОДОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ».

Бег-эстафета:

1 место - команда предприятия МОРДОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Т ПЛЮС»

2 место - команда предприятия АО «МОРДОВЦЕМЕНТ»

3 место - команда предприятия ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - «МОРДОВЭНЕРГО».

Комбинированный марш-бросок «Время Героев»:

1 место - команда предприятия РМ РЕЙЛ.

Турнир по мини-футболу:

1 место - команда предприятия РМ РЕЙЛ

2 место - команда предприятия АО «МОРДОВЦЕМЕНТ»

3 место - команда предприятия ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ».