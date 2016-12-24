Бизнесу Мордовии расскажут, что и как обсуждать на стратегических сессиях

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов МСП организовано онлайн занятие «Что и как обсуждать на стратегической сессии», где предприниматели получат важные бизнес-знания.

Стратегическая сессия — это встреча, на которой предприниматель и ключевые сотрудники планируют развитие бизнеса, ставят большие цели. Она предполагает открытый диалог между участниками, совместный поиск решений и синхронизацию задач. В программу стратсессии часто включают бизнес-игры и элементы тимбилдинга, чтобы вырвать участников из привычного контекста и рутины, помочь им задуматься о важном.

Вместе со спикером онлайн-практикума Зоей Виноградовой, известным экспертом в данной сфере участники научатся объединять быстрорастущие компании, различать стратегические сессии и мозговой штурм, планировать, проводить и внедрять результаты «больших встреч». Спикер расставит акценты на важных ошибках при проведении стратегических сессий, а также расскажет, как вовлекать людей в обсуждение.

Практикум пройдет 12 июня с 11:00 до 12:30 (МСК). Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.