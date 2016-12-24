В Саранске обсудили вопросы безопасности в период празднования Дня России

11 июня в пресс-центре Республики Мордовия прошла конференция, посвященная обеспечению безопасности в период празднования Дня России. Актуальные вопросы по данной теме рассмотрели представители силовых структур региона.



Заместитель начальника Управления охраны общественного порядка МВД по РМ, подполковник полиции Виталий Сафронов рассказал о правилах и ограничениях, которые требуется соблюдать жителям и гостям нашего региона в праздничные и выходные дни. Он напомнил о проведении осмотровых мероприятий, рекомендовав заранее ознакомиться с перечнем вещей, запрещенных к проносу в охраняемые зоны. В их числе пиротехнические средства, колюще-режущие предметы, жидкость в стеклянной таре, алкогольные напитки, оружие и другие вещества и предметы, представляющие опасность.

Не стоит забывать участникам гуляний и о морально-нравственном облике. В местах отдыха – на водоемах, парках и скверах - так же будут нести службу наряды и скрытые патрули полиции. Кроме того, Виталий Сафронов призвал к ответственности родителей за обеспечение безопасности детей и подростков.



Начальник отделения Центра по противодействию экстремизма МВД по РМ, майор полиции Андрей Мурлаев указал, что несовершеннолетние и молодые люди до 35 лет чаще всего попадают под влияние экстремистских и террористических организаций, активно использующих информационные технологии для вовлечения их в криминальную деятельность и распространение своих деструктивных идеологий. Полицейский рассказал об административном и уголовном наказании, которое грозит за интерес к медиаконтенту об экстремизме и терроризме, его тиражированию, демонстрации символик, запрещенных в нашей стране сообществ. Так, лица, достигшие 16 лет, несут за это ответственность перед законом.



Также были затронуты меры по профилактике пожароопасных ситуаций в регионе и обеспечению безопасности на воде. Зачастую безответственность граждан становится главной причиной масштабных возгораний. Заместитель начальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РМ, полковник внутренней службы Александр Болталин напомнил, что с 1 апреля по 30 сентября в Республике Мордовия введен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Эти требования обязывают владельцев земельных участков регулярно проводить на них уборку и покос травы. Кроме того, строго запрещается захламлять противопожарные расстояния между зданиями. Особое внимание будет уделено любителям отдыха на природе, им нужно выбирать кемпинги с оборудованными мангальными зонами.



Заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РМ Виктор Никитин обозначил, что беспечность, отсутствие навыков плавания, бесконтрольность, шалость и низкий уровень профилактических мероприятий влекут за собой несчастные случаи на воде. Традиционные рейды акваторий и зон отдыха помогают выявлять нарушителей. Виктор Геннадиевич призвал всех быть осторожнее, плавать только в разрешенных местах, не забывать о своей безопасности и обязательно использовать индивидуальные спасательные средства.