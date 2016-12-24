Мы помним: началась всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти»!

10 июня по всей России стартует онлайн-акция «Свеча памяти»: до 22 июня на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях Великой Отечественной войны и внести свой вклад в помощь ветеранам.

Акцию проводит благотворительный фонд «Память поколений». Она приурочена к Дню памяти и скорби – 22 июня, началу Великой Отечественной войны. Цель онлайн-акции – почтить память погибших в военные годы. Только по официальным данным, это 27 млн советских граждан. В 2025 году, когда страна отмечает 80-летие Великой Победы, такие инициативы приобретают особую значимость.

С 2004 года каждое 22 июня люди по всей стране выходят на улицы с зажженными свечами, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. В 2020 году в связи с пандемией акцию решили провести онлайн. Идея вызвала живой отклик, и онлайн-формат сохранили.

Принять участие в акции может каждый житель России – для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «зажечь свечу памяти». Зажженные виртуальные свечи отображаются на счетчике и интерактивной «Карте памяти» – тут же можно посмотреть, сколько свечей уже зажгли именно в вашем регионе. В прошлом году лидерами по зажжённым свечам стали Москва, Краснодарский край и Новосибирская область. Подтвердят ли они свой статус победителей в этом или уступят позиции, станет известно на следующий день после окончания акции – 23 июня.

Раздел «22 июня в историях» – путешествие в прошлое по «фронтовой дороге», где каждая остановка – видеоистория. О Великой Отечественной войне рассказывают ее участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей. Это уникальное собрание живых свидетельств тех лет – результат работы сотрудников фонда «Память поколений». Героев для видеоисторий искали по всей стране, за несколько лет удалось записать более 60 интервью.

«22 июня мы были с отцом на стадионе. Матч закончился, и мы видим, что на улице около микрофона много людей – началась война. Мы пришли домой, и отец сразу отправился в военкомат. Через полторы недели отец пешком строем пошел до Волоколамска. Семь километров я бежала строем за ним, а потом на привале отец сказал: «Хватит! Идите домой!». С тех пор я его не видела», – Зубачева Лидия Павловна, ветеран Великой Отечественной войны.

На сайте также можно сделать пожертвование и поддержать ветеранов. В 2024 году жители России зажгли 908 738 свечей и собрали на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны почти 1,4 млн рублей. Средства пошли на реабилитацию, покупку слуховых аппаратов, колясок, оплату работы сиделок. Присоединяйтесь к акции до 22 июня на сайте деньпамяти.рф и внесите свой вклад в сохранение памяти о великом подвиге нашего народа.