Жители Мордовии могут стать участниками Всероссийского конкурса для лекторов

Общество «Знание» запустило регистрацию на один из своих главных флагманских проектов — Знание.Лектор. Пятый юбилейный сезон сможет объединить всех желающих, которые готовы совершенствовать навыки публичных выступлений, развивать познавательный контент и найти свою аудиторию.

Подать заявку можно в одной из 10 основных и 3 специальных номинациях: экология, наука, культура, спорт, экономика, история и политика — каждый сможет найти номинацию, близкую себе.

В ноябре финалисты соберутся в Москве на заключительном этапе, где узнают имена лучших лекторов страны. 100 лекторов станут победителями во взрослой категории и получат контракты на 100 000 рублей и ценные подарки от «Знания», а ТОП-100 школьников смогут поехать на образовательную смену в МДЦ «Артек».

Регистрация для лекторов старше 18 лет открыта до 15 июля: https://clck.ru/3MSjbB.

Регистрация для лекторов от 14 до 17 лет — до 30 июня: https://clck.ru/3MSjcF.

Не упустите возможность показать себя! Присоединяйтесь и покажите все, на что вы способны!