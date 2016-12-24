В Саранске правоохранители пресекли деятельность подпольных игорных точек

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками региональных МВД, СУ СК и Росгвардии пресечена противоправная деятельность двух 44-летних жителей региона, один из которых является уроженцем государства-участника СНГ.

Установлено, что с января 2024 года по июнь 2025 года двое подозреваемых, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно организовали проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Для этого они оборудовали в квартире по улице Мордовской и в подвальном помещении здания по улице Осипенко в Саранске игровые залы с игровыми столами и терминалами, выплачивающими вознаграждение.

6 июня была проведена спецоперация по одновременной ликвидации двух игорных заведений. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов в зале находились несколько игроков, а также предполагаемый организатор незаконного игорного бизнеса.

Оба нелегальных заведения функционировали в закрытом режиме, воспользоваться их услугами могли только проверенные лица.

В ходе обысков изъяты компьютерная техника, денежные средства, а также другие вещественные доказательства.

СК по РМ в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников преступления.