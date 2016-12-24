В Саранске рейды по выявлению на водоемах подростков без родителей принесли первые результаты

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В столице Мордовии с началом купального сезона возобновились рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся на водных объектах и береговых полосах без присмотра со стороны родителей или законных представителей.
По данным МЧС по РМ, только за день 38 несовершеннолетних отдыхающих сотрудники МЧС России отправили по домам с водоема. Все они были без присмотра взрослых в местах, где находиться опасно.
Отмечается, что на четверых подростков-нарушителей были составлены административные материалы.
Напомним, что в соответствии с региональным законодательством, нахождение, оставление без присмотра на водных объектах, их береговых полосах несовершеннолетних, независимо от наличия у них навыков плавания, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
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