В Мордовии завершили ремонт еще одной автодороги

Репортер

В Дубенском районе подрядная организация ООО «Тандем» опережающими темпами выполнила ремонт автодороги на подъезде к селу Ардатово.

На участке дороги, протяженностью около 1,5 км, сняли старое покрытие, уложили 2 новых слоя асфальтобетона, нанесли дорожную разметку и обустроили безопасный пешеходный переход. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По информации Госкомтранса РМ, отремонтированная дорога имеет большое значение для сельчан. Она обеспечивает проезд  к школе, детскому саду, социальному центру, а также к храму Николая Чудотворца и мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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