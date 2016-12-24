В Мордовии завершили ремонт еще одной автодороги

В Дубенском районе подрядная организация ООО «Тандем» опережающими темпами выполнила ремонт автодороги на подъезде к селу Ардатово.

На участке дороги, протяженностью около 1,5 км, сняли старое покрытие, уложили 2 новых слоя асфальтобетона, нанесли дорожную разметку и обустроили безопасный пешеходный переход. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По информации Госкомтранса РМ, отремонтированная дорога имеет большое значение для сельчан. Она обеспечивает проезд к школе, детскому саду, социальному центру, а также к храму Николая Чудотворца и мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.