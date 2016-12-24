В Саранске сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшихся детей

По информации ведомства, около 10 утра в рамках межведомственного взаимодействия экипажу Росгвардии, патрулирующему Октябрьский район города, поступила информация о пропаже двух малолетних девочек - 3 и 4 лет.

В ходе беседы с отцом выяснилось, что пока он находился в одной из комнат, дети без предупреждения открыли входную дверь и пошли гулять без сопровождения взрослых.

Уточнив приметы, сотрудники Росгвадии незамедлительно приступил к поиску, осматривая территорию, прилегающую к детской площадке и ближайшие дворы.

Спустя 15 минут росгвардейцы в одном из дворов на соседней улице увидели играющих девочек, подходящих под описание. Стражи правопорядка известили отца об успешном завершении поисков и отвезли детей домой.

Родители поблагодарили сотрудников Росгвардии за слаженные и профессиональные действия, благодаря которым удалось в кратчайшие сроки разыскать детей.