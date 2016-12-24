Хамский дебош в саранском кафе сломал медицинскую карьеру студенту-иностранцу

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
По информации МВД по РМ, 10 июня сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ России задержали 29-летнего гражданина Узбекистана, проходящего обучение на 5 курсе медицинского факультета МГУ им. Н.П.Огарева. Поводом послужило размещение в социальных сетях видео хулиганского характера, снятого рядом с развлекательным заведением в центре Саранска.
В опубликованной видеозаписи молодой человек совершает действия, нарушающие общественный порядок, и выражается нецензурной бранью в отношении представительниц женского пола и жителей Саранска.
«Не конкретно по адресу кому-то были высказаны мои нецензурные слова, - пояснил задержанный студент. – Мы просто снимали, прикалывались… Но я не знал, что такие последствия будут».
А последствия оказались безрадостными. На иностранного студента составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. 11 июня было принято решение об аннулировании ему вида на жительство в России.
Теперь он обязан выехать из Российской Федерации в течение 15 дней, а при неисполнении - подлежит депортации. С учетом совершенных административных правонарушений ему может быть запрещен въезд когда-либо в нашу страну.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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