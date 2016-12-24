Голосование за общественные территории для благоустройства скоро завершится

«Мы воюем на идеологическом фронте!»
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
12 июня станет последним днем голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что в этом году в нем участвуют три общественных пространства из Саранска и три из Рузаевки. Жители республики могут выбрать по одному в каждом городе. В следующем году эти объекты превратят в комфортные места для отдыха. Голосование проходит на сайте: vk.cc/cLe3bG.
В Саранске за предыдущие годы уже благоустроили 9 территорий. Десятой, юбилейной может стать Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова или набережная реки Саранки на участке от ул. Титова до ул. Ботевградской.
«Призываю всех, кто не успел сделать свой выбор, присоединиться и отдать голос за территорию, которая, на ваш взгляд, больше всего нуждается в обновлении», – прокомментировал Глава г.о. Саранск Владимир Быков.
В Рузаевской районе так же благоустроили 9 территорий. Десятым станет один из объектов, расположенных в городе. Это общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ «СОШ № 9» и домами № 82, 84, 86, Бульвар Знаний по ул. Юрасова или общественное пространство по ул. Мира.
«Друзья, очень приятно видеть, как с каждым годом меняются наши город и села. Это ваши заслуги и результаты вашего непосредственного участия в процессе. Поэтому давайте вместе решим, какую благоустроенную зону отдыха мы хотим получить в следующем году!», – поделился Глава Рузаевского района Александр Юткин.
Федеральный проект реализуется в нашей стране с 2017 года по решению Президента России с целью повышения уровня комфорта городов и вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды. С этого года он проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина