В Саранске 72-летний водитель на «Калине» сбил на пешеходном переходе пожилую женщину

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 10 июня в 17.33 на ул. Волгоградская в столице Мордовии 72-летний водитель автомашины «Лада Калина» проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.

По данным Госавтоинспекции, виновник дорожного инцидента находился за рулем в трезвом состоянии. На него составили административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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