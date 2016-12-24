Пассажиры «Сурской стрелы» получили «Вагон здоровья»

10 июня в скором пригородном поезде «Сурская стрела» прошла акция «Вагон здоровья» – совместный проект Башкортостанской пригородной пассажирской компании и клинической больницы «РЖД-Медицина» города Рузаевка.

В рамках акции на участке Рузаевка - Пенза по маршруту следования «Сурской стрелы» порядка 50 пассажиров смогли проверить здоровье: измерить артериальное и глазное давление, получить консультацию терапевта, дерматолога.

Такие акции ежегодно проводятся Башкортостанской ППК на различных маршрутах следования в разных регионах. И с учетом положительной обратной связи, «Вагон здоровья» и в дальнейшем будет помогать пассажирам следить за состоянием своего организма.