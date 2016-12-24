Глава Мордовии провел обучение для участников президентской программы «Время героев»

Глава Мордовии Арём Здунов 10 июня провел обучающий модуль для участников президентской программы «Время героев». Обучение проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в г. Солнечногорске Московской области.

Напомним, кадровая программа «Время героев» появилась благодаря инициативе Президента России Владимира Путина. В этом году на конкурс поступило несколько десятков тысяч заявок. Среди ключевых критериев отбора – воинские заслуги, высокий управленческий опыт, как гражданский, так и боевой. В итоге к обучению приступили более 80 человек, многие из них - Герои России.

Артём Здунов - выпускник первого набора «Школы губернаторов», он рассказал о своем опыте работы в трех регионах России – Татарстане, Дагестане и Мордовии. Глава республики подчеркнул: «Внимание к социальной сфере – это приоритет, здесь очень важны личная вовлеченность во все процессы, контроль за ними. Хороший ресурс – Центр управления регионом. Это рабочая технология, которая позволяет получать обратную связь».

Глава Мордовии подчеркнул: сейчас республика, как и вся страна, работает над двумя ключевыми вызовами, которые определят стратегическое, долгосрочное развитие нашей Родины в будущем – это улучшение демографии и поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Большую работу Мордовия проводит в сфере демографии. Напомним, что в апреле этого года Глава республики Указом Президента России назначен председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья». В настоящее время под руководством Артёма Здунова готовится пакет предложений, которые будут рассмотрены на первом заседании комиссии, они касаются поддержки семьи, рождаемости и многодетности.

В республике приняты новые меры поддержки, в том числе - единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, если первый ребенок появился у женщины в возрасте до 25 лет.

Также благодаря нацпроекту с этого года в республике введена единовременная выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Проведенные в республике социологические исследования и экспертные опросы подтверждают, что основным сдерживающим фактором для семейных пар в вопросах рождаемости и увеличения количества детей является наличие жилищных проблем, невозможность приобретения собственного жилья. Эта тема является первоочередной для всех – как для повышения рождаемости, закрепления молодежи в регионе, так и для привлечения специалистов по наиболее востребованным для республики профессиям в социальной, бюджетной и производственной сферах.

Поэтому в марте этого года Мордовия первой в России приняла закон «О дополнительной государственной жилищной поддержке семей при рождении детей». Семьям работников бюджетной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и связывают свое будущее с Мордовией, будут выделять квартиры для проживания (по договорам найма и с правом выкупа).

Также Глава Мордовии рассказал, как республика ведет работу по поддержке семей участников СВО. Практически все госуслуги можно получить по принципу одного окна, без хождения по инстанциям, за каждым бойцом закреплен социальный координатор. Это касается оформления положенных мер господдержки, получения медицинских изделий и средств реабилитации, прохождения санаторно-курортного лечения, оказания психологической поддержки, юридических консультаций, помощи в трудоустройстве и переобучении. На каждую семью составлен социальный паспорт, отражающий получаемые меры соцподдержки и имеющиеся проблемы.

Республика приняла и дополнительные решения, в том числе реализовала программу полной диспансеризации участников СВО. Сейчас развивается система медицинской реабилитации, в эту работу включаются все республиканские санатории и дома отдыха.

В настоящее время на базе Спортивно-адаптивной школы имени Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва создается отделение, которое будет работать с участниками СВО, получившими инвалидность вследствие военной травмы.

Для участников и ветеранов специальной военной операции в Мордовии запустили программу «Герои среди СВОих», основой которой стала президентская программа «Время героев». 1 июля стартует первый обучающий модуль.

Глава Мордовии провел с участниками президентской программы ролевой интерактив, направленный на выработку дополнительных решений для улучшения рождаемости.