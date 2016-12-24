Благодаря нацпроекту в Саранске ремонтируют детский сад

Репортер

Новый национальный проект «Семья» нацелен на комплексную поддержку российских семей. Он включает как уже доказавшие свою эффективность меры поддержки – единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, так и новые, среди которых ремонт и оснащение детских садов. 

В столице Мордовии в этом году обновляют детский сад №55. В дошкольном учреждении два корпуса, соединенные коридором: один построен в 1968 году, другой — в 1982. За долгие годы здесь проводился только косметический ремонт, поэтому необходимость капитальной реконструкции стала очевидной. 

Фронт работ большой, но ведутся они в хорошем темпе. Уже выполнена полусухая стяжка пола, смонтированы теплые полы. Строители частично заменили окна. Впереди – обновление систем электроснабжения, отопления и канализации. 

Ремонт планируют завершить к сентябрю этого года. После реконструкции в обновленном детском саду появится новая мебель и оборудование. Дошкольное учреждение рассчитано на 210 воспитанников.

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