Благодаря нацпроекту в Саранске ремонтируют детский сад

Новый национальный проект «Семья» нацелен на комплексную поддержку российских семей. Он включает как уже доказавшие свою эффективность меры поддержки – единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, так и новые, среди которых ремонт и оснащение детских садов.

В столице Мордовии в этом году обновляют детский сад №55. В дошкольном учреждении два корпуса, соединенные коридором: один построен в 1968 году, другой — в 1982. За долгие годы здесь проводился только косметический ремонт, поэтому необходимость капитальной реконструкции стала очевидной.

Фронт работ большой, но ведутся они в хорошем темпе. Уже выполнена полусухая стяжка пола, смонтированы теплые полы. Строители частично заменили окна. Впереди – обновление систем электроснабжения, отопления и канализации.

Ремонт планируют завершить к сентябрю этого года. После реконструкции в обновленном детском саду появится новая мебель и оборудование. Дошкольное учреждение рассчитано на 210 воспитанников.