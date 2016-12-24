В Больших Березниках открыли обновленный Сквер Героев

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и дворовых пространств. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году будет обновлена 31 общественная территория, а также четыре победителя Всероссийского конкурса лучших проектов.

В Больших Березниках завершены работы в Сквере Героев. Жители села торжественно открыли обновленное общественное пространство, которое стало не просто местом отдыха, но и символом уважения к прошлому. Сквер объединит всех, кто чтит патриотические ценности.

Скверы и зеленые зоны способствуют улучшению качества жизни, создают пространства для общения и отдыха. Важно, чтобы они становились центрами культурной и социальной жизни, где можно проводить мероприятия, встречи и праздники. Это привлекает молодежь, формирует активную гражданскую позицию и создает крепкие связи между поколениями.