В Мордовии с крупной партией наркотиков задержаны двое граждан Узбекистана

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По информации МВД по РМ, граждане Республики Узбекистан, 2000 и 2001 годов рождения, прибыли в Саранск на такси из Московской области для размещения наркотических закладок на территории города. При этом, иностранцы не имели регистрации в Российской Федерации.
Как выяснилось в ходе дознания, преступные вояжеры из указанного им куратором тайника забрали в Саранске крупную партию наркотиков и организовали около 200 закладок в лесополосе в Пролетарском районе. Оставшийся «товар» они расфасовали по сверткам и спрятали в пластиковую бутылку для дальнейшего сбыта. Однако преступную деятельность залетной парочки пресекли сотрудники УНК МВД по РМ.
Всего из незаконного оборота было изъято более 600 свертков с метадоном, производными эфедрона и N-метилэфедрона.
В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размерах. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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