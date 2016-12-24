В Мордовии с крупной партией наркотиков задержаны двое граждан Узбекистана

По информации МВД по РМ, граждане Республики Узбекистан, 2000 и 2001 годов рождения, прибыли в Саранск на такси из Московской области для размещения наркотических закладок на территории города. При этом, иностранцы не имели регистрации в Российской Федерации.

Как выяснилось в ходе дознания, преступные вояжеры из указанного им куратором тайника забрали в Саранске крупную партию наркотиков и организовали около 200 закладок в лесополосе в Пролетарском районе. Оставшийся «товар» они расфасовали по сверткам и спрятали в пластиковую бутылку для дальнейшего сбыта. Однако преступную деятельность залетной парочки пресекли сотрудники УНК МВД по РМ.

Всего из незаконного оборота было изъято более 600 свертков с метадоном, производными эфедрона и N-метилэфедрона.

В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размерах. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.