В Мордовии утонул 22-летний парень

Репортер

В Чамзинском районе республики следователи  устанавливают обстоятельства гибели в водоеме  22-летнего молодого человека. В информации Следственного комитета по РМ приводится предварительная версия случившегося.

9 июня молодой человек находился на природе возле села Кочкуши Чамзинского района. Он использовал надувное плавательное средство для отдыха на водоеме. В какой-то момент парень оказался в воде и утонул. 

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего 10 июня из воды извлекли водолазы. 

В СК отмечают, что при осмотре места происшествия и тела погибшего признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. 

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