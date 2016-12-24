В Мордовии утонул 22-летний парень

В Чамзинском районе республики следователи устанавливают обстоятельства гибели в водоеме 22-летнего молодого человека. В информации Следственного комитета по РМ приводится предварительная версия случившегося.

9 июня молодой человек находился на природе возле села Кочкуши Чамзинского района. Он использовал надувное плавательное средство для отдыха на водоеме. В какой-то момент парень оказался в воде и утонул.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего 10 июня из воды извлекли водолазы.

В СК отмечают, что при осмотре места происшествия и тела погибшего признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено.