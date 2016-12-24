Мордовские синоптики предупреждают о надвигающейся грозе

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня местами по республике ожидается гроза, с сохранением в вечерние часы.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

1
Заказать рекламу
1
1
1