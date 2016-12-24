Мордовские синоптики предупреждают о надвигающейся грозе

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Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня местами по республике ожидается гроза, с сохранением в вечерние часы.
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