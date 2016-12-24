В Мордовии четверо иностранцев приняли гражданство России

Накануне Дня России в региональном МВД состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации и вручение паспортов новым гражданам нашей страны. Четверо иностранцев - выходцев из Ирака, Украины, Казахстана и Таджикистана - стали полноправными подданными российского государства.

По информации МВД по РМ, один из участников мероприятия - уроженец Таджикистана - живет в России с 2009 года, создал здесь семью с жительницей нашей страны, а с недавних пор заключил контракт с Вооруженными Силами РФ.

«В России я уже давно, здесь моя жена, дочь и я не мог стоять в стороне от происходящего. Пошел защищать своих близких, свою вторую Родину!» — сказал мужчина, находящийся сейчас в отпуске по состоянию здоровья.

Его случай был рассмотрен в соответствии с Указом Президента РФ, упрощающим получение гражданства для иностранцев, служащих в российской армии, и их семей.

Уроженец Ирака Зиадун Талиб Фалих восемь лет живет в Мордовии, хорошо знает традиции и обычаи россиян. Он окончил медицинский факультет МГУ им. Н. П. Огарева и уже два года работает врачом-терапевтом в Теньгушевской районной больнице.

«Я очень полюбил Россию...», — признался теперь уже российский медик.