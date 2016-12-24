Александр Ломаткин назначен врио Главы Большеберезниковского района

Руководитель аппарата Общественной палаты РМ Александр Ломаткин освобожден с занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы. Соответствующее распоряжение подписал и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

По информации региональной Общественной палаты, Александр Ломаткин стоял у истоков создания организации, руководил Центром общественного наблюдения за выборами 2021- 2024 гг., являлся руководителем группы подготовки и координации общественных наблюдателей.

С 10 июня на сессии районного Совета депутатов Александр Ломаткин назначен врио Главы Большеберезниковского муниципального района.