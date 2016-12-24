В Мордовии досрочно завершили ремонт автодороги по национальному проекту

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Как сообщает региональный Госкомтранс, в Кочкуровском районе завершен ремонт автодороги «Саранск - Кочкурово - гр. Пензенской обл. - Старые Турдаки». Работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты подрядной организации ООО «Тандем» на подъезде к селу Старые Турдаки на двух участках общей протяженностью 1,699 км. выполнили фрезерование покрытия, сделали устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, произвели укрепление обочин щебнем и отсыпку грунтом, а также нанесли дорожную разметку.
Теперь проезд школьного автобуса и регулярного рейсового автобуса сообщением «Саранск - с.Новые Турдаки - с.Старые Турдаки» будет более комфортным и безопасным.
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