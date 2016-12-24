Аэропорт Саранска продолжает увеличивать пассажиропоток

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Пассажиропоток саранского аэропорта за 5 месяцев этого года составил более 50 тысяч человек. Этот показатель на 7% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За это время было выполнено 750 рейсов, перевезено более 4 тонн грузов и почты.
В настоящее время из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Казань и турецкую Анталью.
С расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте.
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