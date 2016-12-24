Аэропорт Саранска продолжает увеличивать пассажиропоток

Репортер

Пассажиропоток саранского аэропорта за 5 месяцев этого года составил более 50 тысяч человек. Этот показатель на 7% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За это время было выполнено 750 рейсов, перевезено более 4 тонн грузов и почты.

В настоящее время из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Казань и турецкую Анталью.

С расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

1
Заказать рекламу
1
1
1