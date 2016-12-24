В Саранске пенсионерка погибла под колесами иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 9 июня в 13.20 на ул. М.Расковой 25-летний водитель автомашины «Kaiyi E5» совершил наезд на 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась в лечебном учреждении.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки находился в трезвом состоянии.

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