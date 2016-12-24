МГУ им. Н.П.Огарева посетила делегация китайского вуза

5 июня МГУ им. Н.П.Огарева посетила делегация Университета науки и технологии Цзянсу (Чженьзян, КНР) во главе с ректором Цзи Чуньянь.

Гостей познакомили с инфраструктурой вуза, показали город с высоты птичьего полета, провели по лабораториям института наукоемких технологий и новых материалов и института электроники и светотехники.

Кроме того, гости посетили «Огарев Арену», где покатались на коньках, а также Китайский культурный центр, в котором прошла встреча с китайскими студентами и студентами, изучающими китайский язык.

Сотрудничество между вузами развивается по множеству направлений. Например, еще с 2016 года реализуется совместная образовательная программа двух дипломов по магистратуре «Теплоэнергетика и теплотехника». Совместно вузы выпустили уже более 100 студентов.

В стадии заявки находится совместный проект по исследованию технологии совместного обеспечения электроэнергией и теплом на основе твердооксидного топливного элемента судового применения.

Кроме того, на данный момент, университеты продолжают работу над созданием совместного образовательного института.