В Темниковском районе утонул 88-летний рыбак

В Темниковском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины.

По информации Следственного комитета по РМ, днем 5 июня из водоема возле деревни Андреевка в Темниковском районе извлекли тело 88-летнего местного жителя.

По предварительным данным, утром мужчина ушел на рыбалку, а страшное известие принес его односельчанин, который через некоторое время пришел на водоем и обнаружил тело погибшего.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти погибшего.