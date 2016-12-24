В Темниковском районе утонул 88-летний рыбак

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В Темниковском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилого мужчины.
По информации Следственного комитета по РМ, днем 5 июня из водоема возле деревни Андреевка в Темниковском районе извлекли тело 88-летнего местного жителя.
По предварительным данным, утром мужчина ушел на рыбалку, а страшное известие принес его односельчанин, который через некоторое время пришел на водоем и обнаружил тело погибшего.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти погибшего.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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