В Саранске прошел семинар по обеспечению антитеррористической защищенности объектов торговли

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5 июня в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ состоялся семинар-совещание по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов торговли в соответствии с требованиями законодательства РФ, своевременного информирования об угрозах террористического характера, а также коллективной и общественной безопасности. Его участниками стали руководители объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории региона.
В качестве спикеров на мероприятие были приглашены сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия, МВД по РМ, ГУ МЧС по РМ, Управления Росгвардии по РМ и аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия.
Начальник дежурной части МВД по РМ, подполковник полиции Сергей Спиридонов объяснил целевой аудитории важность незамедлительного информирования оперативных служб о любых террористических угрозах, полученных по различным каналам связи.
«Своевременная передача информации для незамедлительной проверки позволит не только предотвратить возможные преступления, но и сохранить человеческие жизни», - подчеркнул он.
Заведующий Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Сергей Шамин довел до присутствовавших порядок информирования об угрозах совершения терактов непосредственно на объектах торговли и подробно разъяснил алгоритм действий в случае поступления информации об угрозах террористического характера, обозначив каналы связи для оперативной передачи сведений.
В рамках семинара-совещания отдельное внимание было уделено вопросам профилактики терроризма. Сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Светлана Юдина проинформировала о современных угрозах в сети Интернет, ознакомила с информационными ресурсами антитеррористической направленности и акцентировала внимание на алгоритме мониторинга онлайн-пространства с целью выявления потенциальных признаков подготовки терактов.
Заключительный вопрос повестке дня семинара-совещания касался соблюдения требований антитеррористического законодательства. Первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин напомнил о необходимости своевременной актуализации паспортов безопасности объектов, устранении выявленных замечаний и проведении организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и их техническому оборудованию.
В ходе совещания руководители объектов торговли и общественного питания смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от представителей компетентных органов.
Данное мероприятие подчеркивает важность совместной работы всех структур и организаций для обеспечения безопасности жителей Республики Мордовия.
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