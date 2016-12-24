Нацпроект помогает обновлять музеи Мордовии

Репортер

В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Мордовии модернизируются и оснащаются региональные и муниципальные музеи. Так, глобальная реконструкция началась в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

Музей хранит память о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны и военнослужащих в послевоенный период. В нем созданы залы «Славы», «Огненные фронтовые дороги», «Полководцы», «Преемственность поколений».  Собрано свыше 70 тысяч единиц хранения – уникальные документы, фотографии, личные вещи бойцов, оружие, фронтовые награды. 

Здание музея, трехэтажное, площадью свыше 1200 квадратных метров, было введено в эксплуатацию в 1995 году и нуждалось в капитальном ремонте. Для сохранности экспонатов их временно переместят в специально подготовленное помещение, где им предстоит пережить ремонтные работы. 

В музее уже установлены ограждающие конструкции, демонтированы подиумы второго этажа. Любимые жителями республики элементы дизайна сохранят, для этого все поверхности герметично закрывают. 

Также запланирован капитальный ремонт кровли, обновление систем отопления и электроснабжения, частичная замена окон и дверей. После завершения реконструкции музей планирует обновить экспозицию и залы, сделав их более современными и привлекательными для посетителей.

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