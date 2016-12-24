Бережливые технологии на производстве помогают свести издержки к минимуму

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Производительность труда» в Мордовии внедряют бережливые технологии. Свести издержки к минимуму и увеличить прибыль в республике помогают представители Регионального центра компетенций. Один из примеров – ООО «ЭМ-КАТ».

Раньше при заливке жидкого металла в специальную форму оператор-формовщик тратил много времени на выяснение готовности расплавленного металла. Это приводило к простоям в процессе подготовки конструкций для будущей отливки.

При диагностике процесса выяснилось, что отвлечение оператора на заливку не ограничивалось только выяснением готовности металла, но и сам процесс заливки был достаточно продолжительным.

После анализа ситуации было решено установить световой сигнал, который показывает, когда расплав готов к транспортировке. Сигнал виден и на участке подготовки ковшей, и у формовщика. Теперь каждый заранее знает, когда начинать подготовку. Кроме того, оптимизировали путь перемещения ковша, время транспортировки которого сократилось в три раза.

Освободившееся время оператора позволило подготавливать большее количество конструкций для будущих отливок за то же время.