В Саранске на ярмарке вакансий подростков пригласили на работу

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Мероприятие прошло на базе городского Кадрового центра. Три компании заявили на ярмарку 20 вакансий и 14 ребят заинтересовались дальнейшим трудоустройством.
Школьники могут внести свой вклад в благоустройство города, попробовать себя в роли официантов, горничных и т.д.
«Подростки будут трудиться с понедельника по пятницу от четырех до семи часов в день. Заработная плата может достигать 11 тысяч рублей, плюс к этой сумме добавляется ежемесячная выплата от Кадрового центра в размере 3,5 тысяч рублей», — рассказала начальник отдела по оказанию услуг в сфере занятости населения Валентина Белова.
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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
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