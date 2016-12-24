В Саранске на ярмарке вакансий подростков пригласили на работу

Мероприятие прошло на базе городского Кадрового центра. Три компании заявили на ярмарку 20 вакансий и 14 ребят заинтересовались дальнейшим трудоустройством.

Школьники могут внести свой вклад в благоустройство города, попробовать себя в роли официантов, горничных и т.д.

«Подростки будут трудиться с понедельника по пятницу от четырех до семи часов в день. Заработная плата может достигать 11 тысяч рублей, плюс к этой сумме добавляется ежемесячная выплата от Кадрового центра в размере 3,5 тысяч рублей», — рассказала начальник отдела по оказанию услуг в сфере занятости населения Валентина Белова.