Двое представителей Мордовии прошли обучение в «Школе мэров»

В Мастерской управления «Сенеж» 2-5 июня проходил шестой и заключительный очный модуль кадровой программы «Школа мэров». Его посвятили политике.

Обучение прошли 160 слушателей из 82 регионов, в том числе из Мордовии. Нашу республику представляли директор «Детской пищевой станции» РМ Сергей Киреев и первый замглавы Старошайговского района Елена Котькина.

Также участники побывали в 10 регионах России: Архангельской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Самарской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия) и Москве. Там они смогли познакомиться с лучшими региональными практиками, чтобы масштабировать их на свои муниципалитеты.

«В условиях меняющегося мира, наступления цифровой эпохи и появления новых вызовов у глав муниципальных образований возникает запрос на повышение компетенций, поиска новых решений и приобретения навыков политического лидерства. В ходе «Муниципального диалога» мы получаем от них обратную связь и знаем, что образовательный проект «Школа мэров» стал стартовой площадкой для многих успешных руководителей. Он является важным инструментом формирования компетентного муниципального управленца, который стремится развивать малую родину и создавать высокий уровень жизни в своих муниципалитетах», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Мы выпускаем третий и четвертый поток образовательной программы, в рамках которой главы, их заместители, председатели дум муниципальных образований прошли обучение. Это был один из запросов, с которым муниципальное сообщество обращалось к Президенту нашей страны, и по его поручению запустилась «Школа мэров». Главная цель курса - применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели Школы. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы жителей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», – прокомментировал замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Программа «Школа мэров» разработана по поручению Президента России и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и ВАРМСУ.