В июне жители Мордовии смогут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра

«Относиться к делу с душой»
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Для этого в ведомстве откроются горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00:
- 11 июня - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39
- 18 июня - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18
- 24 июня - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 23-08-98
- 27 июня - государственный кадастровый учёт объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-20
- 30 июня - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91.
«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
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