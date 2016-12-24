Игорь Комаров провел рабочую встречу с главой «Роскосмоса»

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым, обсудив развитие космической отрасли в регионах ПФО.

Игорь Комаров, руководивший Госкорпорацией в 2015-2018 годы, поздравил Дмитрия Баканова и всех специалистов отрасли с 70-летием космодрома Байконур, отметив исключительное значение Байконура в отечественной истории космоса и роль космодрома как важного центра международного сотрудничества, укрепляющего партнерство России с другими космическими державами.

Особое внимание было уделено подготовке инженерных и технических кадров – Игорь Комаров подчеркнул, что для повышения качества кадрового обеспечения в соответствии с задачей, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, необходима координация усилий регионов, отрасли и системы образования. В Приволжском федеральном округе эта работа активно ведётся. Например, в Нижнем Новгороде Передовая инженерная школа ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Космическая связь, радиолокация и навигация» обучает студентов по программе «Информационные технологии в системах космической связи и дистанционного зондирования Земли».

В округе также расположены предприятия, играющие важную роль в реализации космических программ. В Самаре Ракетно-космический центр «Прогресс» осуществляет полный цикл работ по разработке и производству ракет-носителей «Союз-2», а также перспективных ракет «Союз-5» и спутников различного назначения. Продукция Ижевского завода контрольно-измерительных приборов используется для тонкой настройки и тестирования компонентов космических аппаратов. Пензенский НИИФИ изготавливает комплекты датчико-преобразующей аппаратуры для ракетного двигателя РД-180 компании «НПО Энергомаш» и ряда других российских и международных проектов («Протон», «Союз», «Ангара», Международная космическая станция), а также для оснащения стартовых комплексов в России и за рубежом.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил значительный вклад предприятий и образовательных учреждений Приволжья в развитие отечественной космонавтики и подчеркнул важность продолжения интеграции региональных ресурсов в общенациональные космические программы.