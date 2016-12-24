Ветераны СВО из Мордовии примут участие в Летней спартакиаде ветеранов в Приволжье

«Относиться к делу с душой»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Соревнования среди ветеранов и инвалидов боевых действий Приволжского федерального округа пройдут с 6 по 8 июня в Ижевске.
По информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», в состав команды Мордовии вошли Максим Кочетков и Александр Кузин из Саранска, Наталья Горбачева и Алексей Коваленко из Рузаевки, а также Виктор Суглин из Атяшевского района.
Ветераны выступят в гиревом спорте, настольном теннисе, стрельбе, дартсе, шашках, настольном хоккее и сборке-разборке автомата.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия