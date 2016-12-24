Ветераны СВО из Мордовии примут участие в Летней спартакиаде ветеранов в Приволжье

Соревнования среди ветеранов и инвалидов боевых действий Приволжского федерального округа пройдут с 6 по 8 июня в Ижевске.

По информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», в состав команды Мордовии вошли Максим Кочетков и Александр Кузин из Саранска, Наталья Горбачева и Алексей Коваленко из Рузаевки, а также Виктор Суглин из Атяшевского района.

Ветераны выступят в гиревом спорте, настольном теннисе, стрельбе, дартсе, шашках, настольном хоккее и сборке-разборке автомата.