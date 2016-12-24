«Ромодановосахар» стал лауреатом двух отраслевых конкурсов

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
По информации Минсельхозпрода РМ, в конце мая были подведены итоги конкурсов Союза сахаропроизводителей России и Евразийской сахарной ассоциации по результатам 2024 года.
Мордовский «Ромодановосахар» завоевал дипломы лауреата сразу в двух конкурсах - «Лучший сахарный завод России» и «Лучший сахарный завод ЕАЭС».
Завод был награжден дипломом первой степени ЕАЭС и дипломом первой степени по Приволжскому федеральному округу
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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