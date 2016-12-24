«Ромодановосахар» стал лауреатом двух отраслевых конкурсов

По информации Минсельхозпрода РМ, в конце мая были подведены итоги конкурсов Союза сахаропроизводителей России и Евразийской сахарной ассоциации по результатам 2024 года.

Мордовский «Ромодановосахар» завоевал дипломы лауреата сразу в двух конкурсах - «Лучший сахарный завод России» и «Лучший сахарный завод ЕАЭС».

Завод был награжден дипломом первой степени ЕАЭС и дипломом первой степени по Приволжскому федеральному округу