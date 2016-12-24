Детский спорт в России становится доступнее

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке Совета при Президенте РФ по спорту. В нем приняли участие представители администрации Президента РФ, Правительства России, регионов, ОНФ, общероссийских спортивных федераций и другие.

Главными темами для обсуждения стали финансовое обеспечение доступности детских соревнований, дополнительные меры поддержки, а также факторы, сдерживающие развитие детско-юношеского спорта в России.

Помощник Президента РФ Алексей Дюмин отметил, что вопросы детско-юношеского спорта находятся в зоне особого внимания Главы государства. Он напомнил о необходимости исключить поборы, искусственные ограничения и минимизировать коммерциализацию в спорте.

«У нас 30 миллионов детей. И будущее России зависит от того, какие условия для их всестороннего развития мы создадим сегодня – в том числе в области спорта. Государство и общество должны сделать все для обеспечения доступности детского спорта. Повышать эффективность физического воспитания и физической подготовки наших юных граждан. От детского сада – до сборных районов, городов, регионов, страны. Формировать культуру здорового, активного образа жизни. Использовать спорт – для патриотического воспитания», – прокомментировал Алексей Дюмин.

Минспорт РФ рассказал о принимаемых мерах по повышению доступности детского спорта. Так, введен запрет на взимание взносов за участие детей во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Определена минимальная доля региональных расходов на спорт – не меньше 2% бюджета региона. Утверждены требования к региональным программам бесплатных секций для детей и комплексам мер по поддержке тренеров. Определены 24 приоритетных вида спорта, доступных по инфраструктуре и экипировке – они получают приоритетную поддержку.