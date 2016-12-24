В Мордовии насчитали уже 257 пострадавших от клещей в новом сезоне

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
По информации Роспотребнадзора по РМ, с начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, в медицинские организации республики обратились 257 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 141 ребенок.
В минувшем году на этот же период было 208 пострадавших, из которых 107 – дети.
Методом ПЦР исследовано на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека 527 экземпляров клещей. Боррелии обнаружены в 21 экземпляре (в 15-ти клещах снятых с людей и 6 клещах из природы). В 6 клещах, снятых с людей обнаружены ДНК гранулоцитарного анаплазмоза человека.
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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