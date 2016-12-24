Рабочая поездка Игоря Комарова в Пензенскую область

Репортер

6 июня 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров будет работать в Пензенской области.

Полпред примет участие в заседании Совета законодателей ПФО. В повестке две основные темы: развитие массового спорта и доступности инфраструктуры, а также организация загородного отдыха и оздоровления детей.

В этот же день полпред вместе с губернатором посетит несколько социально значимых объектов, а также в рамках двусторонней встречи Игорь Комаров и Олег Мельниченко обсудят социально-экономическое развитие региона.

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