В Мордовии утвердили результаты сдачи школьниками ЕГЭ по трем предметам

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
4 июня государственная экзаменационная комиссия Мордовии приняла решение утвердить результаты ЕГЭ по истории у 783 школьников, по литературе у 130 выпускников, по химии у 414 участников экзамена.
При этом, минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет:
- по истории – 32 балла
- по литературе – 32 балла
- по химии – 36 баллов.
Сообщается, что прием апелляций о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 6 и 9 июня 2025 года.
Поделиться в соц. сетях:
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»