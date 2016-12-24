В Мордовии утвердили результаты сдачи школьниками ЕГЭ по трем предметам

4 июня государственная экзаменационная комиссия Мордовии приняла решение утвердить результаты ЕГЭ по истории у 783 школьников, по литературе у 130 выпускников, по химии у 414 участников экзамена.

При этом, минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет:

- по истории – 32 балла

- по литературе – 32 балла

- по химии – 36 баллов.

Сообщается, что прием апелляций о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 6 и 9 июня 2025 года.