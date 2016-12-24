В Мордовии жительница райцентра погибла под колесами отечественного внедорожника

По информации Госавтоинспекции республики, 4 июня в 11.30 напротив дома № 9 по ул. Урицкого в г. Ковылкино 62-летний водитель автомашины «УАЗ 469Б» не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая передвигалась по тротуару во встречном направлении.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, труп направлен в морг, назначены экспертизы.

По данным Госавтоинспекции, водитель находился за рулем в трезвом состоянии.