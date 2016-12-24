В Мордовии предприниматель выслушал приговор суда за незаконную вырубку деревьев

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 52-летнего индивидуального предпринимателя, причастного к незаконной рубке лесных насаждений.

В марте 2025 года подсудимый, занимающийся производством строительных материалов, совершил незаконную вырубку 11 сосен на территории Зубовского территориального лесничества. После этого фигурант с помощью рабочих обрезал сучья, распилил деревья на бревна и вывез их на собственную пилораму для дальнейшей переработки и продажи.

В результате противоправных действий предпринимателя лесному фонду причинен ущерб на сумму 240 тысяч рублей.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В ходе следствия причиненный ущерб фигурант возместил в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей и запретом на 1 год заниматься деятельностью в сфере лесозаготовки.