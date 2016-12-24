В Мордовии предприниматель выслушал приговор суда за незаконную вырубку деревьев

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 52-летнего индивидуального предпринимателя, причастного к незаконной рубке лесных насаждений.
В марте 2025 года подсудимый, занимающийся производством строительных материалов, совершил незаконную вырубку 11 сосен на территории Зубовского территориального лесничества. После этого фигурант с помощью рабочих обрезал сучья, распилил деревья на бревна и вывез их на собственную пилораму для дальнейшей переработки и продажи.
В результате противоправных действий предпринимателя лесному фонду причинен ущерб на сумму 240 тысяч рублей.
На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В ходе следствия причиненный ущерб фигурант возместил в полном объеме.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей и запретом на 1 год заниматься деятельностью в сфере лесозаготовки.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию