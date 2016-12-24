В Мордовии подвели итоги Всероссийского конкурса «Герои Отечества моими глазами»

Команда грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» подвела итоги проведения приуроченного к 80-летию Великой Победы Всероссийского конкурса «Герои Отечества моими глазами». Данный конкурс был организован при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Центром Социальных Медиатехнологий в сотрудничестве с аппаратом АТК в РМ, Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Госкомитетом по делам молодежи РМ и Средне-Волжским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». Проводился он в трех возрастных категориях по трем основным и одиннадцати специальным номинациям.

«Конкурсный период длился более пяти месяцев. Количество участников, по сравнению с аналогичным конкурсом, проведенном в 2024 году, увеличилось на 54 процента. В совокупности 1200 школьников и студентов из разных образовательных организаций 16 регионов России представили на конкурс эссе на тему «Герой нашего времени», буклеты, рисунки, плакаты, постеры и флайеры на тему «Карта подвига Героя антитеррора», а также видеоролики на тему «Вечный ZOV: история героических династий». Кроме того, заявки принимались также по 11 специальным номинациям, учрежденным министерствами, ведомствами и религиозными организациями Мордовии. Возрастной состав участников – от 7 до 23 лет. Над проверкой и оценкой конкурсных работ в течение 5 недель трудились более 20 профессиональных экспертов. По итогам лучшими признаны 67 конкурсантов, разделивших между собой 41 призовое место, включая Гран-при. В списке победителей обучающаяся молодежь из Мордовии, Татарстана, Краснодарского края, Новосибирска, Владивостока. Все работы яркие, содержательные и способные сформировать у наших граждан антитеррористическое мировоззрение», - поделилась руководитель проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» Людмила Потапова.

Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 29 мая в Саранске в Русском драматическом театре.

С приветственным словом к участникам обратился Сергей Шамин - заведующий Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия. Он подчеркнул, что конкурсные работы стали ярким свидетельством патриотизма молодого поколения и его готовности чтить память героев страны.

«С таким поколением мы сможем построить общество, где каждый человек будет чувствовать себя в безопасности. Надеюсь, ваш энтузиазм и стремление к справедливости никогда не угаснут. Благодарю вас за энергию, талант и вклад в сохранение исторической памяти!» – отметил Сергей Шамин.

Гран-при получили 17 конкурсантов, а 50 участников награждены дипломами I, II и III степеней. Награды и памятные подарки вручили герои антитеррора Александр Петрушин, Сергей Фошин и Сергей Абедкин.

Завершился праздник концертом с участием группы «Отечество», фольклорного ансамбля «Торама», театра песни «Росичи», а также дуэта Оксаны Глебовой и Артема Мамаева.