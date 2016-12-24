Представители Мордовии приняли участие в деловой программе Финала Чемпионата «Профессионалы»

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. Он проходил в течение недели в Федеральном технопарке профессионального образования, созданном на базе имущественного комплекса «Нижполиграф» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В деловой программе чемпионата приняли участие представители Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Мордовия. Директор ЦОПП РМ Ольга Суродеева и заместитель директора по развитию и связям с общественностью Наталья Володина активно участвовали в обсуждениях.

В рамках мероприятия они стали участниками круглого стола на тему «Человекоцентричность как подход к профориентации», где обсуждались современные подходы к подготовке специалистов, ориентированных на потребности рынка труда. Также они присутствовали на пленарном заседании, посвященном вопросам подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета в системе среднего профессионального образования.

Участие в таких значимых мероприятиях подчеркивает важность взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса, а также стремление к внедрению инновационных подходов в подготовку квалифицированных специалистов.

В 2025 году в Нижнем Новгороде соревнования проводились по 15 компетенциям, из них десять новые для финала. Организатор чемпионата – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

В основном зачете соревновались студенты колледжей и техникумов (категория «Основная»), школьники в возрасте от 14 лет (категория «Юниоры»). Молодые специалисты профильных индустрий соревновались в индустриальном зачете, представители иностранных государств – в международном.

Среди 195 конкурсантов – представители 46 регионов России и шести дружественных стран.

В течение трех дней соревнования проходили в индивидуальном формате, а в последний день – впервые в истории чемпионата – в командном. Партнерами финала стали более 50 предприятий – представителей профильных индустрий.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное событие в системе среднего профессионального образования, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата пройдет в трех городах: в Нижнем Новгороде по креативным индустриям и ИТ, в Калуге по компетенциям промышленных технологий, в Санкт-Петербурге по компетенциям образования и сервиса. Победители и призеры получают возможность пройти стажировку у крупных работодателей отрасли с последующим трудоустройством