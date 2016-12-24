В России запустили Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций

Репортер

На Госуслугах появилась возможность пройти бесплатное тестирование по ключевым ИТ-навыкам и получить официальный сертификат Минцифры. Это поможет работодателям быстрее находить подходящих кандидатов, а соискателям — выгодно выделиться на рынке. Инициатива стала частью национального проекта «Экономика данных». 

На платформе специалисты могут пройти тестирование по востребованным ИТ-направлениям: Python, Java, C#, SQL, HTML, PostgreSQL, API, CSS и др. Уже доступно 17 тестов, до конца года их станет 21. 

Если тест успешно пройден: 

  • на портале Госуслуг можно получить официальный сертификат Минцифры с 31 мая года
  • в резюме на hh.ru появится значок подтверждённого навыка. 

Для работодателей это рабочий инструмент прескоринга: 

  • помогает выделить релевантных кандидатов
  • экономит время при большом потоке откликов
  • снижает нагрузку на HR-команду. 

Для соискателей — это возможность: 

  • проверить себя и сверить свой уровень с требованиями рынка
  • подтвердить компетенции даже без профильного диплома
  • выгодно выделиться среди других претендентов. 

Согласно исследованию hh.ru, 73% специалистов считают тестирование полезным инструментом для профессионального развития. 

В системе оценки предусмотрено 3 уровня: базовый, средний и продвинутый. В тесты встроена антифрод-система. Она отслеживает, что пользователи проходят тесты честно. 

Результат теста действует один год. Если тест не сдан, информация нигде не публикуется, а повторить попытку можно через месяц. 

Оператором платформы стал hh.ru. Методика оценки разработана совместно с экспертами индустрии и компаниями IBS, VK, Skillbox, Skypro, «Ланит», РУДН, «Ростелеком» и другими.

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