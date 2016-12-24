В России запустили Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
На Госуслугах появилась возможность пройти бесплатное тестирование по ключевым ИТ-навыкам и получить официальный сертификат Минцифры. Это поможет работодателям быстрее находить подходящих кандидатов, а соискателям — выгодно выделиться на рынке. Инициатива стала частью национального проекта «Экономика данных».
На платформе специалисты могут пройти тестирование по востребованным ИТ-направлениям: Python, Java, C#, SQL, HTML, PostgreSQL, API, CSS и др. Уже доступно 17 тестов, до конца года их станет 21.
Если тест успешно пройден:
Для работодателей это рабочий инструмент прескоринга:
Для соискателей — это возможность:
Согласно исследованию hh.ru, 73% специалистов считают тестирование полезным инструментом для профессионального развития.
В системе оценки предусмотрено 3 уровня: базовый, средний и продвинутый. В тесты встроена антифрод-система. Она отслеживает, что пользователи проходят тесты честно.
Результат теста действует один год. Если тест не сдан, информация нигде не публикуется, а повторить попытку можно через месяц.
Оператором платформы стал hh.ru. Методика оценки разработана совместно с экспертами индустрии и компаниями IBS, VK, Skillbox, Skypro, «Ланит», РУДН, «Ростелеком» и другими.
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